Washington (AFP) Der Chef der Zentralbank von Philadelphia, Charles Plosser, plädiert für eine Straffung der Geldpolitik in den USA. Die Lage auf dem Arbeitsmarkt habe sich seit einem Jahr "substanziell" verbessert, daher "sollten wir damit anfangen, unsere Anleihenkäufe zurückzufahren", sagte Plosser am Montag bei einer Veranstaltung in Philadelphia. Plosser ist kein Mitglied im Offenmarktausschuss der Federal Reserve, wird es aber im kommenden Jahr sein.

