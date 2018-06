New York (dpa) - Zwei außergewöhnlich gut erhaltene, ineinander verhakelte Dinosaurier-Skelette haben bei einer umstrittenen Auktion in New York keinen Käufer gefunden.

Es habe zwar sehr viel Interesse gegeben, aber niemand habe das Mindestgebot eingereicht, sagte eine Sprecherin des Auktionshauses Bonhams der Nachrichtenagentur dpa am Dienstag. Trotzdem wolle man weiter nach einem Käufer suchen. Ursprünglich hatte das Auktionshaus bis zu neun Millionen Dollar (etwa 6,7 Millionen Euro) für die Fossilien erwartet.

Bei den "Duellierenden Dinosauriern" handelt es sich um nahezu komplette Skelette eines fleischfressenden Nanotyrannus lancensis und eines pflanzenfressenden Chasmosaurus, die wahrscheinlich im Kampf miteinander starben und im Gestein konserviert wurden. Sie wurden 2006 auf einem Privatgrundstück im US-Bundesstaat Montana ausgegraben und gelten als Sensationsfund. Die Versteigerung der Fossilien war bei Wissenschaftlern auf großen Protest gestoßen. Sie fordern, die Skelette an ein Museum oder eine Forschungseinrichtung zu spenden.

