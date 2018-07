Kairo (AFP) Bei einem Anschlag auf einen Armeekonvoi auf der ägyptischen Sinai-Halbinsel sind am Mittwoch mindestens zehn Soldaten getötet worden. Bei der Explosion einer Autobombe an einer Straße nahe der Stadt Al-Arisch im Norden des Sinais seien zudem 35 Soldaten verletzt worden, sagte ein Vertreter der Sicherheitskräfte. Das Militär kämpft in der Region seit Monaten verstärkt gegen islamistische Rebellen.

