Washington (AFP) US-Außenminister John Kerry hat sich nach eigenen Angaben mit dem afghanischen Präsidenten Hamid Karsai auf ein beiderseitiges Sicherheitsabkommen geeinigt, das die US-Truppenpräsenz am Hindukusch nach 2014 regeln soll. Inhalt und Formulierungen des Entwurfs stünden fest, sagte Kerry am Mittwoch. Darüber entscheiden müsse aber die afghanische Stammesversammlung. Vereinbart wurde offenbar auch, dass US-Soldaten in Afghanistan rechtliche Immunität vor örtlichen Strafverfolgern bekommen sollen.

