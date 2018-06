Kabul (AFP) Die afghanische Wahlkommission hat am Mittwoch die Kandidatenliste für die Präsidentschaftswahl im kommenden Jahr bestätigt. Es seien endgültig elf Bewerber zugelassen, teilte das unabhängige Gremium in der Hauptstadt Kabul mit. Bereits am Dienstag war bekannt geworden, dass ein zuvor ausgeschlossener Kandidat wieder zugelassen wurde. Zudem gab es noch 116 Änderungen an den Kandidatenlisten für die Provinzregierungen.

