Berlin (dpa) - Vor zwei Monaten wurde gewählt, doch der Bundestag hat seine Arbeit noch nicht wieder regulär aufgenommen. Ein neuer Hauptausschuss soll nun bis zur Regierungsbildung die wichtigsten Aufgaben sicherstellen.

Bis zu einer Regierungsbildung soll ein neuer Hauptausschuss die Alltagsgeschäfte des Bundestages regeln. Union und SPD seien sich einig, bei einer Sondersitzung des Bundestags am 28. November ein solches Gremium zu beantragen, sagte Bundestagspräsident Norbert Lammert (CDU) am Mittwoch. Die Oppositionsfraktionen sind bislang skeptisch.

Der Hauptausschuss soll etwa 40 Mitglieder haben, dazu werden ebenso viele Stellvertreter benannt. Die Mitglieder - Fachpolitiker aus unterschiedlichen Bereichen - sollen beispielsweise über Petitionsverfahren beraten.

Der neue Bundestag hatte sich am 22. Oktober fristgemäß konstituiert. Wegen der noch laufenden Koalitionsverhandlungen hat er aber auch zwei Monate nach der Wahl seine Arbeit noch nicht wieder regulär aufgenommen. Daran hatte es Kritik von der Opposition, aber auch von Lammert selbst gegeben. Am Montag hatten Union und SPD einen Antrag der Linken zur sofortigen Einsetzung von neun Fachausschüssen abgelehnt. Die Grünen enthielten sich.

Am 19. Dezember, zwei Tage nach der geplanten Kanzlerwahl, soll es nun auch eine weitere Plenarsitzung geben, in der es möglich wäre, über Zuschnitt, Größe und Einsetzung der Bundestagsausschüsse zu befinden, kündigte Lammert an. Diese könnten sich dann in der ersten Sitzungswoche im Januar konstituieren. Spätestens dann soll auch über eine Neubesetzung des Parlamentarischen Kontrollgremiums (PKG) verhandelt werden.

Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt beklagte die derzeitige Passivität des Bundestages. "Was da jetzt passiert ist der Versuch, das Parlament kalt zu stellen. (...) Das ist vor allen Dingen eine Situation, die der Demokratie nicht wahnsinnig nützt und in der das Parlament nicht arbeiten kann, weil zwei potenzielle Partner ewig lange in riesigen Runden miteinander diskutieren und eine Show aufführen", sagte die Grünen-Politikerin in der ARD.

Den Vorschlag, einen Hauptausschuss einzusetzen, bewertete sie skeptisch. Es gebe in der Tat einige Punkte, über die abgestimmt werden müsse - beispielsweise über Steuergesetze. "Aber was man eben nicht machen kann, ist einen Hauptausschuss einzusetzen, in dem man alles Mögliche macht. Da muss man sich schon sehr begrenzen."

Der Parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion, Michael Grosse-Brömer (CDU), nannte das Gremium hingegen "eine hervorragende, umfassende und praktikable Lösung für die letzten Wochen bis zur Bildung der neuen Regierung". Damit wappne man den Bundestag für die Phase des Übergangs.

Der Bund der Steuerzahler kritisierte die Situation: "Wir erleben gerade eine Entmündigung des Bundestages. Heute verhandelt die Arbeitsgruppe Finanzen über die grobe Haushaltsplanung der kommenden vier Jahre - doch vom Bundestag ist nichts zu hören und zu sehen", sagte Präsident Reiner Holznagel der Deutschen Presse-Agentur. Wenn die künftige Regierung das Hoheitsrecht des Parlaments nicht beschädigen wolle, müsse der Bundestag besser einbezogen werden. Er wundere sich auch darüber, dass die Abgeordneten mit Ausnahme der Opposition kaum öffentlichen Protest äußerten.