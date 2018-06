Berlin (AFP) Vor seinem Auftritt bei der UN-Klimakonferenz in Warschau hat der amtierende Bundesumweltminister Peter Altmaier (CDU) China und die USA zur Senkung ihres Ausstoßes von Treibhausgasen aufgerufen. Es werde entscheidend sein, "ob die beiden großen Verschmutzer und Emittierer" wirklich bereit seien, "ihre Politik zu ändern", sagte Altmaier am Mittwoch im ARD-"Morgenmagazin". Er habe aber "die Hoffnung, dass die neue chinesische Regierung, so wie sie sich bisher aufstellt, erkannt hat, dass es ohne ehrgeizigen Klimaschutz nicht geht".

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.