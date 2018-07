Berlin (AFP) Die Bundeswehr soll sich weiterhin an den internationalen Friedensmissionen im Sudan und im Südsudan beteiligen. Das Bundeskabinett billigte am Mittwoch in Berlin zum einen die Fortsetzung des Bundeswehreinsatzes in der westsudanesischen Krisenprovinz Darfur bis Ende 2014, wie aus Regierungskreisen verlautete. Die bewaffnete Mission UNAMID wird gemeinsam von den Vereinten Nationen und der Afrikanischen Union (AU) getragen.

