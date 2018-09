Frankfurt/Main (AFP) Die Deutsche Bank wehrt sich gegen ein Gerichtsurteil im Zuge der Aufarbeitung ihrer Verwicklung in den Skandal um die Manipulation internationaler Zinssätze. Das Institut legt Berufung gegen eine Entscheidung des Arbeitsgerichtes Frankfurt am Main ein, derzufolge Kündigungen des Instituts gegen vier Mitarbeiter unzulässig waren, wie ein Sprecher der Deutschen Bank am Mittwoch sagte. Das Verfahren wandert damit an das Hessische Landesarbeitsgericht.

