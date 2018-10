Nürnberg (AFP) Viele Vermieter in Deutschland erhöhen einer Studie zufolge nie die Miete. Bei rund 15 Prozent und damit bei mehr als jedem siebten Immobilieneigentümer gebe es niemals Mietpreissteigerungen, hieß es in einer am Mittwoch in Nürnberg veröffentlichten Umfrage des Immobilienportals Immowelt. Weitere 13 Prozent würden seltener als alle zehn Jahre die regelmäßig fälligen Zahlungen für ihre Mieter anheben, 26 Prozent alle fünf bis zehn Jahre.

