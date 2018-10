Berlin (AFP) Die Bundesregierung hat eine Vernichtung syrischer Chemiewaffen in Deutschland ausgeschlossen. Dies sei "nicht denkbar", sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Mittwoch in Berlin. Zuvor hatte der außenpolitische Berater der Bundesregierung, Christoph Heusgen, laut Medienberichten auf einer Veranstaltung der CDU-nahen Konrad-Adenauer-Stiftung gesagt, es werde auch eine Vernichtung auf deutschem Boden erwogen.

