Frankfurt/Main (AFP) Viele Verbraucher planen bei ihren Interneteinkäufen die Rücksendung der bestellten Waren einer Umfrage zufolge häufig mit ein. 35 Prozent bestellen häufig oder gelegentlich Waren bereits in dem Wissen, dass sie diese voraussichtlich wieder zurückschicken, wie aus einer am Mittwoch in Frankfurt am Main veröffentlichten Umfrage des Beratungsunternehmens PwC hervorging. Weitere 26 Prozent machten dies selten, der Rest nie.

