München (AFP) Der Vorsitzende des Siemens-Gesamtbetriebsrats, Lothar Adler, wird das Unternehmen Ende Mai mit dem Erreichen der Altersgrenze verlassen. Wie der Münchner Konzern mitteilte, gab Adler auf der Betriebsräteversammlung am Mittwoch in Berlin sein Ausscheiden bekannt. Damit ende auch sein Mandat als Mitglied des Aufsichtsrats. Vorstandschef Joe Kaeser bezeichnete Adler in einer Stellungnahme als einen "überzeugten und überzeugenden Interessenverwalter" der Firmenbelegschaft und dankte ihm für seinen "leidenschaftlichen Einsatz" für die Mitarbeiter.

