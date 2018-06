Düsseldorf (AFP) Der hoch verschuldete Stahlkonzern ThyssenKrupp steht möglicherweise kurz vor dem Verkauf seines verlustbringenden Werkes in den USA. Wie das "Handelsblatt" am Mittwoch berichtet, will ein Konsortium um Arcelor-Mittal das Stahlwerk im US-Bundesstaat Alabama übernehmen. Ein Vertrag über den Verkauf könne rasch unterzeichnet werden, berichtete die Zeitung unter Berufung auf Branchenkreise.

