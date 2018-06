Berlin (AFP) Schokolade und andere Süßigkeiten in spezieller Weihnachtsverpackung sind einer Stichprobe von Verbraucherschützern zufolge oft erheblich teurer. Mitarbeiter hätten bei einem Vergleich Preisaufschläge von bis zu 226 Prozent festgestellt, teilte die Verbraucherzentrale Berlin am Mittwoch mit. In diesem Extremfall seien die Süßigkeiten zu Weihnachten in einer sternförmigen Packung verkauft worden - zu einem Preis von 4,83 Euro je 100 Gramm. Normalerweise seien sie hingegen in herkömmlicher Aufmachung für 1,48 Euro je 100 Gramm zu haben, erklärte die Verbraucherzentrale.

