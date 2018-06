Teheran (AFP) Vor den neuen Verhandlungen über das iranische Atomprogramm hat Bundesaußenminister Guido Westerwelle (FDP) von Teheran ein klares Bekenntnis zur friedlichen Nutzung der Technologie gefordert. "Wir erwarten, dass Iran der internationalen Gemeinschaft in überzeugender Weise darlegt, dass er keine militärische Nutzung seines Nuklearprogramms anstrebt", erklärte Westerwelle am Mittwoch. Eine atomare Bewaffnung des Iran sei "nicht hinnehmbar." In Genf beginnt am Mittwoch eine neue Verhandlungsrunde zwischen dem Iran und der 5+1-Gruppe der fünf UN-Vetomächte und Deutschland über die Atomfrage.

