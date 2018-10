Berlin (AFP) Deutschland stößt mit seinen Plänen für die Abwicklung von europäischen Krisenbanken weiter auf Widerstand in der Europäischen Union. "Es existieren unterschiedliche Meinungen im Rat", sagte der Sprecher von Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) am Mittwoch in Berlin. Der Diskussionsprozess dauere weiter an, sagte der Sprecher weiter. Dies gelte auch für die Vorschläge Schäubles für die Architektur eines Abwicklungsmechanismus unter den EU-Staaten.

