Luxemburg (dpa) - In keinem anderen Land der Europäischen Union sind im vergangenen Jahr weniger Babys pro Einwohner auf die Welt gekommen als in Deutschland. In der Bundesrepublik erblickten 2012 nur 8,4 Kinder pro 1000 Menschen das Licht der Welt, wie die europäische Statistikbehörde Eurostat mitteilte. Zu den Schlusslichtern gehören auch Portugal, Griechenland und Italien. Spitzenreiter war dagegen Irland mit 15,7 Geburten, gefolgt von Großbritannien und Frankreich. Insgesamt lebten Ende des vergangenen Jahres in den 28 EU-Staaten knapp 506 Millionen Menschen.

