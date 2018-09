Los Angeles (dpa) - Mit Schurkenrollen kennt sich der spanische Star Javier Bardem bestens aus. Der Schauspieler, der für seine Darstellung eines Killers in "No Country For Old Men" einen Oscar erhielt, könnte nun die Bösewichtrolle in dem geplanten "Peter Pan"-Film des Studios Warner Bros. übernehmen, berichtet "Variety".

Ihm sei der Part des Captain Blackbeard angeboten worden, hieß es. Der Engländer Joe Wright ("Anna Karenina") ist als Regisseur im Gespräch. Die Geschichte des Jungen, der nicht erwachsen werden will, wurde um 1900 von dem schottischen Dramatiker J.M. Barrie erfunden.

Bardem kommt als nächstes mit dem Drogenthriller "The Counselor" in die deutschen Kinos.