Nancy (AFP) Die Polizei hat einen Drogenhändler-Ring in Frankreich, Belgien und in den Niederlanden gesprengt. Rund 40 mutmaßliche Drogenhändler seien festgenommen worden, verlautete am Mittwoch aus Ermittlerkreisen im ostfranzösischen Nancy. Insgesamt seien mehr als acht Kilogramm Heroin, Bargeld und Waffen beschlagnahmt worden.

