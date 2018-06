Lille (AFP) In Nordfrankreich haben Fischer am Strand die Leiche eines kleinen Kindes gefunden. Bisher sind weder die Identität noch das Geschlecht des offenbar etwa zweijährigen Kindes bekannt, sagte der Staatsanwalt von Boulogne-sur-Mer, Jean-Pierre Valensi, am Mittwoch der Nachrichtenagentur AFP. Das leblose Kind war am Mittwochmorgen am Strand von Berck-sur-Mer im nordfranzösischen Département Pas-de-Calais entdeckt worden.

