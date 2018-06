Paris (AFP) Unbekannte haben den Eingang der Großen Moschee in Paris mit beleidigenden Parolen gegen den Islam und Muslime beschmiert. Er bedauere zutiefst die so zum Ausdruck gekommene "rassistische Gewalt und Feindseligkeit", erklärte der Rektor der Moschee, Dalili Boubakeur, am Dienstag. Die Gemeinde habe Anzeige erstattet.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.