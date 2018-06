Toronto (SID) - Brasiliens Fußball-Nationalmannschaft hat in der Vorbereitung auf die WM-Endrunde 2014 im eigenen Land den nächsten Sieg eingefahren. In Toronto/Kanada setzte sich das Team von Trainer Luiz Felipe Scolari gegen Chile mit 2:1 (1:0) durch. Die Treffer für die Selecao erzielten Stürmer Hulk (14.) sowie Robinho (79.), Eduardo Vargas hatte den zwischenzeitlichen Ausgleich markiert (71.). Für den WM-Gastgeber, bei dem der Wolfsburger Luiz Gustavo durchspielte und Bayern Münchens Dante in der 74. Minute eingewechselt wurde, war es der sechste Sieg in Folge. Am Freitag hatte sich Brasilien gegen Honduras mit 5:0 durchgesetzt.