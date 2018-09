Genua (SID) - Sinisa Mihajlovic scheidet als Trainer der serbischen Fußball-Nationalmannschaft definitiv aus und übernimmt in die italienischen Serie A Sampdoria Genua. Dies bestätigte Sampdoria am Mittwoch. "Mein Vertrag mit der serbischen Nationalelf läuft aus, und ich habe das Angebot von Sampdoria angenommen, wo ich selbst vier Jahre gespielt habe", sagte der 44-Jährige.

Die offizielle Vorstellung des Coaches erfolgt am Donnerstag. Der Ex-Profi von Sampdoria, Lazio und AS Rom sowie Inter Mailand soll Nachfolger von Delio Rossi werden, von dem sich der Klub vergangene Woche getrennt hatte. Der Verein steht auf einen Abstiegsplatz der Serie A. Am vergangenen Sonntag hatte Sampdoria mit einem 1:2 beim AC Florenz die dritte Niederlage in Folge kassiert.