London (SID) - Gute Quote für die ARD beim Länderspiel-Klassiker in Wembley: Durchschnittlich 12,17 Millionen Zuschauer verzeichnete das Erste bei seiner Live-Übertragung vom Duell am Dienstagabend zwischen England und Deutschland (0:1) in London. Der Marktanteil betrug 38,8 Prozent. Das 1:1 vergangenen Freitag in Mailand gegen Italien hatten 10,78 Millionen (MA: 34,4 Prozent) im ZDF gesehen.

Bei den Zusammenfassungen der europäischen WM-Play-off-Spiele verzeichnete die ARD ebenfalls eine gute Quote. Ab 23.11 Uhr waren 7,58 Millionen Fußball-Fans (MA: 39,8) bei den Rückspielen Schweden-Portugal (2:3), Frankreich-Ukraine (3:0), Kroatien-Island (2:0) und Rumänien-Griechenland (1:1) dabei. Den Sportschau-Club um 23.45 Uhr sahen noch 2,33 Millionen (MA: 19,6).