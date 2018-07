Tiflis (AFP) In Georgien wird der 31-jährige bisherige Innenminister Irakli Garibaschwili künftig an der Spitze der Regierung stehen. Das Parlament der ehemaligen Sowjetrepublik bestätigte am Mittwoch die Nominierung Garibaschwilis, der somit zum jüngsten Regierungschef Europas wird. Die Abgeordneten stimmten mit 93 Ja-Stimmen bei 19 Gegenstimmen für die neue Regierung.

