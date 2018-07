Berlin (dpa) - Pläne zur Schließung von Kliniken oder einzelnen Abteilungen erschüttern die Menschen in betroffenen Regionen immer wieder. Nun zeigt sich: Die Hälfte der Krankenhäuser macht Miese.

Laut einer neuen Studie, die der Deutschen Presse-Agentur (dpa) vorliegt, ist der Anteil der Kliniken mit roten Zahlen von 31 Prozent im Vorjahr auf 51 Prozent 2012 gestiegen. Diese Zahlen nennt das Krankenhaus-Barometer des Deutschen Krankenhausinstituts.

Das Geschäftsergebnis sei in fast 60 Prozent der Kliniken rückläufig gewesen. In diesem Jahr schätzten nur noch 13 Prozent der Kliniken ihre Lage als gut ein. Die Ergebnisse sollten auf dem 36. Deutschen Krankenhaustag in Düsseldorf veröffentlicht werden.

Der Präsident Deutsche Krankenhausgesellschaft, Alfred Dänzer, sagte der dpa: "Es ist schon dramatisch, wie das gegenwärtige System der Krankenhausfinanzierung mehr als die Hälfte der Kliniken in die roten Zahlen drückt."

Nach Ende der Koalitionsverhandlungen zu den Detailfragen im Gesundheitsbereich müssten Union und SPD hier noch einmal dringend nachbessern. "Die Kliniken müssen einen finanziellen Rahmen erwarten dürfen, der die stationäre Patientenversorgung zukunftsfest macht."

Union und SPD wollen die Kosten der Kliniken durch eine Fortentwicklung der Krankenhauspreise besser berücksichtigen, die Häuser aber auch zu Effizienz anhalten, wie aus ihrem vorläufigen Ergebnispapier zum Thema Gesundheit hervorgeht.

Die Ausgaben der gesetzlichen Krankenkassen für Klinikbehandlungen sind im ersten Halbjahr 2013 gegenüber dem Vorjahreszeitraum von 31,4 auf 32,5 Milliarden Euro weiter gestiegen, wie der Kassen-Spitzenverband mitteilte. Laut dem aktuellen "Krankenhaus Rating Report" unter anderem vom Forschungsinstitut RWI waren zuletzt trotzdem 13 Prozent der Kliniken in erhöhter Insolvenzgefahr, 14 Prozent waren leicht gefährdet.

Beispiele für Klinikinsolvenzen

Mitteilung Krankenhaus Rating Report 2013

Weiße Liste

Krankenhausstatistik

Destatis zu OP-Zahlen

Qualitätsreport

Informationen zum Krankenhaustag