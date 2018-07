Flensburg (SID) - Die Handballer der SG Flensburg-Handewitt brennen vor dem deutschen Duell in der Champions League gegen den Titelverteidiger HSV Hamburg auf Revanche. Fünf Tage nach der Hinspiel-Niederlage gegen den Nordrivalen (27:32) ist die Mannschaft von Trainer Ljubomir Vranjes auf Wiedergutmachung aus. "Das wird wieder eine ganz enge Kiste. Ein Sieg wäre nun sehr wichtig, um den zweiten Platz abzusichern und um Fahrt aufzunehmen für das Derby gegen den THW Kiel am Sonntag", sagte Kreisläufer Michael Knudsen vor der Partie am Donnerstag (19.00 Uhr/Eurosport).

Die Flensburger (7:3 Punkte) belegen in der Gruppe D zurzeit hinter den Hamburgern (10:0) den zweiten Platz. Der dänische Meister Aalborg Handball (6:4) ist am vergangenen Wochenende bis auf einen Zähler an die SG herangerückt.

Der HSV könnte mit einem Auswärtssieg dagegen einen großen Schritt in Richtung Gruppensieg machen. "Die Mannschaft ist topmotiviert und will sich mit einem Erfolg eine vielversprechende Ausgangssituation für den Gruppensieg erspielen", sagte HSV-Trainer Martin Schwalb. Die Hanseaten, die den Flensburgern beim 32:26-Erfolg im Viertelfinale der Königsklasse im April die einzige Heim-Niederlage dieses Kalenderjahres zugefügt hatten, stellen sich auf einen heißen Fight ein.

"Flensburg wird sich wieder eine Variante überlegen, um uns zu überraschen", sagte Linksaußen Matthias Flohr: "Im Handball greifen so viele Facetten ineinander, dass es ein komplett neues Spiel wird, das wir aber unbedingt gewinnen wollen." Das Ligaspiel im Hohen Norden hatte das Schwalb-Team am 10. November knapp verloren (29:31).