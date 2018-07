Kiel (SID) - Der deutsche Handball-Meister THW Kiel hat auch sein zweites Heimspiel in der Champions League gewonnen. Gegen den französischen Vizemeister Dünkirchen HB gewann der Bundesliga-Tabellenführer am sechsten Spieltag in der Gruppe B mit 28:25 (15:12). Drei Tage nach dem 29:21-Erfolg im ersten Aufeinandertreffen mit dem Königsklassen-Neuling war Nationalspieler Christian Sprenger mit fünf Treffern bester Werfer des THW. Zumindest vorübergehend verdrängt der Champion von 2012 damit den polnischen Meister KS Kielce von der Tabellenspitze. Am 1. Dezember empfängt Kiel Wisla Plock aus Polen.

Derweil müssen die Füchse Berlin um den Einzug in die Gruppenphase des EHF-Pokals bangen. In Hinspiel der dritten Runde kam das Team von Trainer Dagur Sigurdsson gegen den weißrussischen Vertreter HC Brest Meschkow nur zu einem knappen 22:20 (8:10)-Erfolg. Bester Werfer der Berliner, die erstmals am EHF-Pokal teilnehmen, war Konstantin Igropulo mit sechs Toren. Nationalkeeper Silvio Heinevetter erwies sich vor 3721 Zuschauern in der Max-Schmeling-Halle als starker Rückhalt der Hauptstädter. Am 30. November reisen die Füchse zum Rückspiel in die weißrussische Stadt an der polnischen Grenze.