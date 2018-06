Bagdad (AFP) Bei einer Serie von Anschlägen in der irakischen Hauptstadt Bagdad sind am Mittwochmorgen mindestens 24 Menschen getötet worden. Bei der Explosion der Sprengsätze in mehreren überwiegend schiitischen Vierteln seien zudem 65 weitere Menschen verletzt worden, teilten Rettungs- und Sicherheitskräfte mit. Seit Jahresbeginn hatte die konfessionell motivierte Gewalt im Irak erneut deutlich zugenommen.

