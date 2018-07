Beirut (AFP) Bei dem Doppel-Anschlag mit 23 Todesopfern am Dienstag in Beirut ist Irans Botschafter nur knapp dem Tod entgangen. Botschafter Ghasanfar Rokn-Abadi wollte gerade sein Dienstgebäude verlassen, als die erste Bombe vor dem Eingang detonierte und den auf den Botschafter wartenden Wagen zerriss, wie am Mittwoch aus iranischen Diplomatenkreisen verlautete. In dem Wagen saß ein enger Mitarbeiter des Botschafters, der nach libanesischen Krankenhausangaben bei der Detonation tödlich verletzt wurde.

