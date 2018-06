New York (dpa) - Popstars sind Multimillionenverdiener und Madonna ist ihre Königin. Auf nicht weniger als 125 Millionen Dollar (89 Millionen Euro) schätzt "Forbes" das Vermögen der Musikerin.

Die beiden bestverdienenden Popstars sind zwei konkurrierende Frauen: Nach Madonna kommt Lady Gaga - wenn auch mit einem gehörigen Abstand von 45 Millionen Dollar.

Madonna (55) und Gaga (27) haben sich in den vergangenen Jahren mal geschätzt, mal angegiftet. Die Ältere warf der Jüngeren vor, sie zu kopieren und beim Lied "Born This Way" abgekupfert zu haben. Nur Show? Zumindest hat Madonna mit ihrer MDNA-Tour mit 305 Millionen Dollar deutlich mehr umgesetzt als Lady Gaga mit ihren schrillen Auftritten. Die Zahlen von "Forbes" sind zwar nur Schätzungen, doch das New Yorker Wirtschaftsmagazin gilt als seriös.

Gleich hinter Gaga mit nur einer Million weniger sieht das Journal Bon Jovi. Der in Deutschland weniger bekannte Countrystar Toby Keith (52) kommt an vierter Stelle. Er verdiente mit 65 Millionen Dollar eine mehr als die britische Band Coldplay. Auf Platz 6 kommt einer mit 58 Millionen, der in den USA noch nicht einmal ein Bier kaufen fürfte: Justin Bieber (19).

Die Nummer 7 verdient ihr Geld wieder mit Country, wenn auch mit angepopptem: Taylor Swift (23) wird auf 55 Millionen Dollar geschätzt. Damit hat sie eine Million mehr verdient als Musiklegende Elton John (66). Einen zehnten Platz gibt es nicht, weil sich den neunten gleich zwei teilen: Popsängerin Beyoncé (32) und Country-Star Kenny Chesney (45), in Deutschland wohl nur Kennern ein Begriff, werden von "Forbes" beide auf 53 Millionen Dollar geschätzt.

