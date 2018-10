Jerusalem (AFP) Die Streitkräfte Israels und der USA haben am Mittwoch erfolgreich ein neues Abwehrsystem getestet, das Kurzstreckenraketen abfangen soll. Es sei "die zweite erfolgreiche Erprobung des 'Davids-Schleuder'-Waffensystems" gewesen, das im kommenden Jahr in Israel stationiert werden soll, teilte das israelische Verteidigungsministerium mit. Das Abfangmanöver sei auf einem militärischen Testgelände in Südisrael gemeinsam mit dem US-Amt für Raketenabwehr vollzogen worden.

