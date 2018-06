Berlin (dpa) - Unionsfraktionschef Volker Kauder hat umfangreiche Streichungen von Vorschlägen der Arbeitsgruppen für die Bildung einer großen Koalition angekündigt.

"Vieles, was da zusammengeschrieben wurde in den Arbeitsgruppen, wird nicht realistisch bewertet werden können. Da wird es in der nächsten Woche noch erhebliche Streichungen geben", sagte der CDU-Politiker am Mittwoch dem Fernsehsender n-tv.

Er sei zuversichtlich, dass es trotz der Unterschiede von Union und SPD genügend Gemeinsamkeit gebe werde, um eine gute Regierung zu stellen. Neuwahlen halte er für unwahrscheinlich. Die Union brauche trotz ihres Wahlsiegs einen Partner, und die SPD wisse, dass Neuwahlen keine besseren Ergebnisse bringen würden.