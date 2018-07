Warschau (AFP) Der polnische Ministerpräsident Donald Tusk hat am Mittwoch eine weitgehende Regierungsumbildung bekanntgegeben, bei der Finanzminister Jacek Rostowski sein Amt verliert. "Wir brauchen neue Energie und eine Beschleunigung", sagte Tusk vor Journalisten in Warschau, als er die Umbesetzungen an der Spitze von sechs Ministerien bekanntgab. Rostowski wird durch den 38-jährigen Wirtschaftsexperten Mateusz Szczurek ersetzt.

