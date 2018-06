Das venezolanische Parlament hat Präsident Nicolás Maduro in der akuten Wirtschaftskrise mit weitreichenden Sondervollmachten ausgestattet. In zweiter Lesung billigten die Abgeordneten am Dienstag mit der nötigen Dreifünftelmehrheit das Gesetz, wonach Maduro ein Jahr lang per Dekret regieren kann. Maduro will sich damit freie Hand in der von ihm als "Wirtschaftskrieg" bezeichneten ökonomischen Krise verschaffen.



Maduro hatte die Vollmachten im Oktober beantragt, um die weit verbreitete Korruption zu bekämpfen, Spekulation einzudämmen und Gewinne privater Unternehmen zu beschneiden. Nach seinen Worten soll das Gesetz es ihm erlauben, die Löhne zu schützen, die Preise zu kontrollieren und Profite auf ein "vernünftiges Maß" zu begrenzen.

Maduro und seine Sozialisten machen die Opposition im Bunde mit "Imperialisten" für die Krise verantwortlich. Die Opposition wirft der Regierung dagegen vor, mit ihrer Wechselkurspolitik und Preiskontrollen selbst für die Krise verantwortlich zu sein.

Maduros Griff nach den Sondervollmachten kommt nur wenige Wochen vor den Kommunalwahlen am 8. Dezember. Diese gelten als Stimmungstest für den seit April regierenden Nachfolger des verstorbenen Staatschefs Hugo Chávez.