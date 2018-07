Moskau (AFP) Nach dem verheerenden Flugzeugabsturz in der russischen Republik Tatarstan will die Regierungspartei Einiges Russland alle Maschinen nach zwanzig Dienstjahren aus dem Verkehr ziehen. Ein entsprechender Gesetzesvorschlag sei im Parlament eingebracht worden, meldeten russische Nachrichtenagenturen am Mittwoch. Am Samstagabend war eine Boeing 737 auf dem Flughafen von Kasan abgestürzt. Das Flugzeug schlug senkrecht auf. Alle 50 Menschen an Bord kamen ums Leben.

