Seoul (AFP) Die nordkoreanische Führung ist nach Einschätzung Südkoreas derzeit zur Herstellung von Atomwaffen mit Uran in der Lage. Pjöngjang könne "mit seinem Uran Atomwaffen herstellen", sagte der südkoreanische Verteidigungsminister Kim Kwan Jin am Mittwoch laut der Nachrichtenagentur Yonhap vor Abgeordneten in Seoul. Zudem würden die Aktivitäten an der Plutoniumanlage Yongbyon "genau beobachtet". "Wir vermuten, dass der Norden den Reaktor testet", sagte Kim. Das für Atomwaffen nötige Uran kann sowohl durch Anreicherung als auch aus Plutonium gewonnen werden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.