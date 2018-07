Ankara (AFP) Die Bemühungen des türkischen Parlaments um eine Reform der noch aus der Zeit nach dem Militärputsch stammenden Verfassung sind offenbar gescheitert. Die zuständige Kommission habe sich in vier Monaten auf keinen einzigen Artikel einigen können und müsse aufgelöst werden, sagte Ahmet Iyiyama, Mitglied der regierenden Partei für Gerechtigkeit und Entwicklung (AKP), am Mittwoch AFP. "Ich habe genug, es ist aus", schrieb Parlamentspräsident Cemil Cicek in einem Brief an die Parteichefs, den die Zeitung "Vatan" am Mittwoch veröffentlichte.

