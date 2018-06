New York (AFP) Wegen fehlerhafter künstlicher Hüftgelenke zahlt der US-Pharmakonzern Johnson & Johnson insgesamt 2,5 Milliarden Dollar (1,8 Milliarden Euro) an betroffene Patienten in den USA. Der Hersteller DePuy, ein Tochterunternehmen von Johnson & Johnson, teilte mit, eine entsprechende Einigung mit den Patientenanwälten sei am Dienstag der Justiz vorgelegt worden. Es gehe um schätzungsweise 8000 Patienten, die sich nach einer Hüftoperation erneut unters Messer hätten begeben müssen, um ihre Hüftprothese austauschen zu lassen.

