New York (AFP) Im Kampf gegen das Rauchen hat New York das Mindestalter für den Kauf von Zigaretten von 18 auf 21 Jahre angehoben. Bürgermeister Michael Bloomberg unterzeichnete am Dienstag (Ortszeit) ein entsprechendes Gesetz, das in sechs Monaten in Kraft tritt, wie eine Sprecherin erläuterte.

