Washington (AFP) Das Rätselraten um den erwarteten Ausstieg der US-Zentralbank aus ihrer äußerst lockeren Geldpolitik geht weiter. Der Offenmarktausschuss der Federal Reserve ließ in am Mittwoch veröffentlichten Protokollen seiner jüngsten Sitzung keinen genauen Zeitpunkt dafür erahnen. Die Ausschussmitglieder rechnen demnach lediglich damit, dass die milliardenschweren Anleihenkäufe "in den kommenden Monaten" zurückgefahren werden. Zuerst müsse die Fed aber von der Erholung am Arbeitsmarkt überzeugt sein.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.