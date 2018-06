Offenbach (dpa) - Heute Vormittag halten sich im Süden und Osten häufig dichte Wolken. Dabei fällt nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes südöstlich einer Linie etwa von Baden-Württemberg über Sachsen-Anhalt bis nach Vorpommern weiter Regen, im Bergland oberhalb von etwa 400 bis 700 Metern Schnee.

Im Westen und Nordwesten scheint dagegen vor allem in der ersten Tageshälfte längere Zeit die Sonne. Am Nachmittag ziehen jedoch aus Nordwesten allmählich wieder dichte Wolken auf, die zum Abend hin nachfolgend Regen und Schneeregen, in höheren Lagen Schneefall bringen. Die Höchstwerte liegen zwischen 3 Grad im Süden und bis 7 Grad im Westen, im höheren Bergland um 0 Grad.

Der Wind weht schwach bis mäßig, an der See und im Bergland zeitweise böig aus Nordwest. Im Westen dreht der Wind im Tagesverlauf auf West bis Süd.

In der Nacht zum Donnerstag lässt der Regen im Osten meist nach und die Wolken lockern örtlich auf, auch im Norden bleibt es meist trocken mit einzelnen Auflockerungen. Lokal bildet sich dort Nebel. Im Westen und Süden fällt dagegen gebietsweise Regen und Schneeregen, in höheren Lagen durchweg Schnee.

Die Tiefstwerte liegen zwischen 4 Grad auf den Inseln, zwischen 2 und 0 Grad in den Niederungen des Westen und Südens und zwischen 0 bis -3 Grad bei Aufklaren im Norden und Osten sowie im Bergland. Der Wind weht schwach bis mäßig aus unterschiedlichen Richtungen, im Westen und im Bergland zeitweise leicht böig.