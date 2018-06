Washington (dpa) - Eine Drosselung der milliardenschweren Anleihekäufe der US-Notenbank ist in den kommenden Monaten möglich.

"Der geldpolitische Ausschuss erwartet eine Verbesserung am Arbeitsmarkt, der eine Verminderung der Anleihekäufe in den kommenden Monaten rechtfertigt", heißt es im am Mittwoch veröffentlichten Protokoll ("Minutes") der Sitzung vom 29. bis 30. Oktober. Im Oktober war das Anleihekaufprogramm nicht angetastet worden.

Die Notenbank kauft derzeit Anleihen im Wert von 85 Milliarden US-Dollar im Monat. Die Fed hatte dieses drittes Anleihekaufprogramm (QE3) im Dezember 2012 beschlossen. Noch im September hatte die Fed einen ersten Schritt zur Verminderung in diesem Jahr in Aussicht gestellt.