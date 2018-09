Der afghanische Präsident Hamid Karsai hat sich vor Beratungen über ein Sicherheitsabkommen mit den USA ungewöhnlich kritisch geäußert: "Das Vertrauen zwischen mir und den USA ist nicht gut", sagte Karsai vor den etwa 2.500 Delegierten zum Auftakt des Rats der Stammesältesten, Loja Dschirga, in Kabul. "Ich traue ihnen nicht, und sie trauen mir nicht."





"In den letzten zehn Jahren habe ich mit ihnen gekämpft, und sie haben Propaganda gegen mich lanciert", sagte Karsai. Trotzdem werde das Sicherheitsabkommen für eine bessere Zukunft Afghanistans benötigt. Karsai sagte, nach Verabschiedung des Abkommens würden ab 2015 zwischen 10.000 und 15.000 ausländische Soldaten in Afghanistan stationiert. "Sie werden noch zehn weitere Jahre hierbleiben, um zu unterstützen und die afghanischen Sicherheitskräfte auszubilden, und Afghanistan 2024 verlassen."

Afghanistan soll US-Truppen Immunität gewähren

Der Entwurf des Abkommens regelt die Präsenz von US-Truppen nach 2014 und soll als Blaupause für den künftigen Nato-Einsatz dienen. In dem Papier wird jedoch keine Truppenzahl genannt. Derzeit sind noch gut 86.000 ausländische Soldaten im Afghanistan-Einsatz, darunter knapp 3.500 Deutsche.

Karsai sagte, US-Präsident Barack Obama habe ihm schriftlich zugesichert, dass amerikanische Soldaten ab 2015 nur noch "in sehr außergewöhnlichen Fällen" in afghanische Wohnhäuser eindringen dürften. Ein Beispiel sei, wenn das Leben von US-Bürgern ernsthaft bedroht sei. In dem Entwurf ist festgehalten, dass US-Soldaten bei Militäreinsätzen keine Moscheen betreten dürfen. Zu der besonders umstrittenen US-Forderung nach Immunität vor afghanischer Strafverfolgung heißt es, die USA hätten "das alleinige Recht, Gerichtsgewalt (über ihre Soldaten) auszuüben".