Berlin (dpa) - Microsoft hat den Marktstart seiner Spielekonsole Xbox One am Donnerstag in seiner neuen Hauptstadt-Niederlassung in Berlin mit zahlreichen Gästen gefeiert.

Einzelne Elektronik-Märkte, darunter Saturn am Alexanderplatz in Berlin, wollten um Mitternacht den Verkauf starten. Die Party am Standort Unter den Linden zeige auch, dass es Microsoft ernst meine mit seiner Hauptstadtrepräsentanz, sagte Microsoft-Manager Oliver Kaltner der dpa. Die neuen Räumlichkeiten waren erst vor rund zwei Wochen von Microsoft-Chef Steve Ballmer offiziell eingeweiht worden.

Die Xbox One tritt gegen Sonys neue Playstation 4 an, die der japanische Konzern vor einer Woche in Nordamerika an den Start gebracht hat. Kommende Woche wird sie auch in Europa verfügbar sein. Von den neuen Konsolen, die nach mehr als sieben Jahren ihre Vorgänger ablösen, erwartet die Spielebranche wieder einen deutlichen Aufschwung. In Deutschland ist derzeit die Playstation 3 der Spitzenreiter. Diese Position will Microsoft dem Rivalen streitig machen. "Als sehr gefestigte Nummer zwei wollen wir die Nummer eins werden", sagte Kaltner.

