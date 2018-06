Berlin (AFP) Der amtierende Bundesaußenminister Guido Westerwelle (FDP) trifft am Montag in Berlin eine Delegation des US-Kongresses. Dies teilte eine Sprecherin des Auswärtigen Amts am Donnerstagabend mit. Zuvor hatte der Vorsitzende des Unterausschusses für Europa im US-Senat, Chris Murphy, bekanntgegeben, dass er am Montag mit Abgeordneten des Bundestags in Berlin Gespräche über die Spähaffäre um den US-Geheimdienst NSA führen werde.

