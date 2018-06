Berlin (AFP) Gemessen an seiner Einwohnerzahl bringt es Deutschland innerhalb der OECD auf die zweithöchste Zahl von Klinikbehandlungen. Auf 1000 Bürger kommen jeweils 244 Operationen und andere Formen der Versorgung, während der OECD-Schnitt bei 165 liegt, wie die Organisation für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) am Donnerstag in Berlin mitteilte. Nur in Österreich ist demnach die Quote höher. Die hohe Behandlungszahl sei die größte Herausforderung für die "Stabilität und Nachhaltigkeit" des deutschen Gesundheitssystems neben der Bevölkerungsalterung, die das Pflegesystem belaste.

