Berlin (AFP) Angesichts des sich anbahnenden Scheiterns der UN-Klimakonferenz in Warschau haben die Grünen Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die künftige Bundesregierung aufgefordert, zu einer deutschen Vorreiterrolle beim Klimaschutz zurückzukehren. In einem Schreiben der Fraktionsspitze an Merkel forderten die Grünen am Donnerstag unter anderem ein Bundesklimaschutzgesetz. Darin würden die deutschen Klimaziele verbindlich festgeschrieben werden.

