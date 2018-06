Brüssel (AFP) Die EU-Kommission will Erzeugnissen der heimischen Landwirtschaft mit mehr Geld bessere Verkaufszahlen bescheren. Dafür sollten die Beihilfen für Informations- und Absatzförderung von derzeit 61 Millionen Euro schrittweise auf 200 Millionen Euro im Jahr 2020 erhöht werden, schlug die Behörde am Donnerstag in Brüssel vor.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.